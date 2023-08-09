Marf扮睇唔到 傻人是福

女團COLLAR成員Marf的新歌《fOoL##》宣揚「傻人是福」訊息，自嘲在生活、想法及價值觀變得愈來愈傻：「即係有啲嘢睇到扮睇唔到，令自己過得好啲。」拍攝MV當天35度高溫，她對工作人員甚感愧疚，她說：「第一個鏡頭就係跳舞，烈日當空，個個都滴晒汗。」