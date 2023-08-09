井柏然劉雯拍拖斷正 張惠妹北京騷 「彩虹」全消失

台灣天后張惠妹傳被內地封殺6年，日前終獲解禁，於北京順利完成一連兩場的演唱會，不過騷後卻有歌迷抱怨，指象徵同性戀的大熱歌《彩虹》未列入歌單中，就連彩虹相關的物件也統統被禁。

有網友報稱，在接受騷前安檢時限制多多，除彩虹圖案衣服要換上黑色衫才可入場外，手袋掛着彩虹徽章也被沒收，直至騷後欲往領回也無法如願；亦有因背囊的揹帶上有一小截類似彩虹顏色，一樣被工作人員攔住，幾經理論才可進場；更甚者是彩色列印的歌詞簿被拒諸門外，被要求先在場外寄存，令網友覺得主辦方似乎過猶不及：「是被之前的舉報嚇怕了吧！」

而同傳被禁的另一位台灣天后蔡依林亦在北京開騷，被發現獻唱《玫瑰少年》時的彩虹燈光亦消失了。

邀李榮浩上台 另外，阿妹邀請台下捧場的歌手李榮浩上台合唱，當大會鏡頭影住李榮浩時，竟然令身旁的內地男星井柏然偕名模劉雯秘密拍拖睇騷當場斷正，由於兩人不斷彎低身避鏡頭，遭網友笑他們舉動似是偷情被捉姦：「不躲還好，一躲更明顯了。」