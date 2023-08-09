藝人楊洛婷連續兩日參加在港舉行的全球最大型潑水音樂派對，並在社交網開心Share照片。首日與閨蜜結伴參與的她穿白色比堅尼襯粉紅色短褲上陣，老公不在身邊，她實行大解放騷Body，並隨着節拍跳舞，被水噴到全身濕透，盡情投入！第二日她則預埋老公，立即收起性感，期間興奮得騎上老公肩膊！