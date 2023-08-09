「超星團」迎戰日韓勁敵 丁子朗狂操唔衰得

藝人丁子朗及冼靖峰等參加內地選秀節目，現時正在上海特訓，除了跳唱外，還要操體能及學習巴西柔術，每天進行12小時的特訓。面對來自中、日、韓的超強對手，他們坦言緊張，但會全力以赴。

無綫藝人、選港男出身的丁子朗才藝多多，近年主要拍劇，最近則獲無綫安排參加內地全新偶像選秀節目《亞洲超星團》，其餘香港代表包括《聲夢》冼靖峰（Archie）、黃奕斌（Hugo）、文佐匡、環球歌手余宗遙、無綫童星出身的區珀豪、莫少聰與洪欣的兒子張鎬濂及歐陽妙芝的細仔方玉亨等。至於日韓代表陣容亦相當強勁，曾參加韓國選秀節目《PRODUCE X 101》的金東彬亦有參賽。

冼靖峰學做偶像 丁子朗接受本報訪問時表示：「今次有70個男仔參加，我依家喺上海3個幾星期，準備拍攝同特訓，每日都要唱歌、跳舞。」說到有不少超強對手，他說：「係呀！全部都好厲害，有韓國、美國、日本選手，佢哋都來自大公司SM、樂華等，已經訓練咗好多年，依家我反而變咗一個新人。（會唔會緊張？）一定有，依家要加倍努力，佢哋實力太強，唔想衰畀人睇！」問到除了跳唱比併，是否還有騷肌、穿泳褲等環節？他說：「冇嘅，呢個真係好純正嘅選秀節目，不過我哋要上體能同巴西柔術堂，每日訓練足足12小時。」他坦言起初有點不習慣如此密集式的訓練，但現時逐漸適應。

同樣有份參賽的Archie亦表示心情緊張：「跳舞方面較弱，要由零開始練習。（強項係乜？）唱歌可以話係比較強，但真係好多勁人，要重新演繹自己嘅Vocal，唔係純歌手，要有偶像風。」