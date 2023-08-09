蕭正楠掌廚保命 黃翠如靠把口冧掂奶奶

蕭正楠與黃翠如昨日夫妻檔出席活動，蕭正楠爆翠如是至醒新抱，氹奶奶有一手。2人的媽咪曾因太易信人而多次誤墮騙局，蕭正楠直言非常擔心，連發夢都夢見媽咪受騙。

蕭正楠與黃翠如昨日在葵涌陪長者做運動，又上樓探訪獨居長者。翠如接觸過貧困家庭，踢爆老公感受較強烈，經常眼淺落淚。問到與長者傾偈會否喊？蕭正楠笑言會與長者做運動，只會玩到喊。

嘆媽咪屢受騙 2人的媽咪都曾遇上騙徒導致破財，對於近年長者騙案屢見不鮮，翠如表示騙徒會利用AI科技，令長者更易中招：「媽咪間唔中都中伏，只要係對仔女嘅健康好，媽咪就信，中伏過幾次。」蕭正楠的媽咪亦曾中招，故他特別緊張，每逢有新騙案發生，都會第一時間提醒媽咪，笑言連發夢都夢見阿媽被人呃：「尋晚發夢有人打電話畀佢呃錢，我好怕阿媽畀人呃，佢好易信人，我同阿媽講我唔使借錢，千祈唔好亂信人。」

另外，翠如自問氹長者有一手，蕭正楠笑她最叻氹奶奶：「佢一叫奶奶，阿媽就軟晒。」翠如出名不諳廚藝，她笑言奶奶教落不用學太多，亦不用太聰明，因平日由老公下廚，她被禁入廚房。蕭正楠抵死表示下廚只為求生，翠如即笑說：「我食飯前會感恩，多謝老公賜我飲食。」