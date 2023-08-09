中娛星動：飽受網絡暴力 大S告汪小菲張蘭誹謗

台灣女星徐熙媛（大S）「隱形」逾10個月之久，昨日終於有新動態，她透過工作人員發聲明向內地前夫汪小菲及前奶奶張蘭，就於網絡平台對她侮辱及誹謗行為等提告，而大S胞妹徐熙娣（小S）則偕姐夫在豪宅跳「開心舞」贈興。

大S自去年3月和韓籍初戀藝人具俊曄閃電結婚後，兩人不時在網上放閃，但過去10個月卻如人間蒸發，沒公開露面外，連個人社交網誌亦未有更新，由於一反高調作風，外界擔憂其健康欠佳。但昨日大S終於「發聲」，其工作室透過律師發聲明，稱大S的前奶奶張蘭及前夫汪小菲於去年11月21日起，兩人分別在網上直播間及網絡平台等對大S實施侮辱、誹謗等行為，大S已於2月16日起訴，北京互聯網法院分別於4月20日及3月21日立案。

律師又指大S相信北京互聯網法院會依法及時審理兩案件，並作出公平公正的判決。針對其他部分網絡用戶對大S實施的侮辱、誹謗行為，大S已委託律師完成取證工作，將根據實際情況採取進一步的法律措施。最後，大S作為網暴受害者，切身感受到了網絡暴力的危害，將堅決通過法律手段維護其合法權益，同時也呼籲網絡用戶理性發言，網絡平台應當嚴格履行平台監管責任，共同營造良好的網絡環境。

小S具俊曄豪宅共舞 而偕母親、奶奶及3名女兒於韓國旅遊的小S，前日在網上甫出跟姐夫具俊曄於其豪宅跳國際標準舞的短片，家人則淡定坐在梳化上，一動一靜形成對比，同時亦令具俊曄位於首爾漢南洞高級住宅區、市價約1千7百多萬的豪宅曝光。據知同居該區的韓星包括有李英愛、宋慧喬、李炳憲、防彈少年團成員SUGA和Jin、Big Bang成員太陽和G-Dragon等。