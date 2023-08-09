娛圈單打：仙氣星二代 出Pool人人愛

芸芸星二代之中，龔慈恩愛女林愷鈴（Ashley）可謂最清麗脫俗，仙氣滿瀉。小妮子既完美複製媽媽清秀五官，又遺傳爸爸台灣演員林煒高挑身段。最近小妮子傳出戀情，對象是英皇力捧爆肌小生楊天宇，俊男美女，非常登對。

A0女神出Pool，自然又引起熱議。事緣Ashley於社交網晒出一張「男友視角」飲咖啡靚相，露出的手被指是楊天宇。有指二人去年出席同一活動結緣，男方力追下，女神終於失守開齋。惟兩位主角至今未有回應，反而龔慈恩一度出Po，暗指女兒是和她飲咖啡，隻手屬於工人姐姐，但未幾又火速刪Po。究竟Ashley係咪出Pool，至今仍然是謎。

不過，後生仔女戀事多，一點也不出奇，靚女冇人追才怪。Ashley屬女神級星二代，未出道已萬眾矚目。她畢業於港大建築系，讀書時期已參演不少廣告和電影，現在完成學業，名正言順投入娛樂圈。去年參演ViuTV劇集《繩角》，與多位MIRROR成員合作，成劇中最大亮點。未來還有大導演杜琪峯監製新劇待播，萬千寵愛在一身。

意想不到的是，這位人見人愛的星二代竟然也有Hater。去年網上瘋傳Ashley墮樓身亡，搞到媽媽嬲爆，反倒Ashley並無動氣，不徐不疾在社交網出Po晒靚相，力證自己「仍然在生」，高EQ贏得掌聲。

想當年，龔慈恩貴為當家花旦，卻始終沒有甚麼角色令人留下深刻印象。現在女兒接棒殺入娛樂圈，以其美貌和聰慧，相信成就必定青出於藍。