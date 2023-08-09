獨家訪問：趕拍劇快閃3日 陳展鵬美國開騷 臨時加位慰Fans

陳展鵬剛於美國西雅圖舉行演唱會，由於反應熱烈，要臨時加開前排位置，他更遭熱情男Fans擁抱！太太單文柔亦有同行，更雙雙暢遊景點打卡，甜蜜滿瀉。

視帝陳展鵬日前在美國開騷，現場座無虛席，更因不夠座位而加開前排，氣氛高漲！女Fans不停狂讚展鵬靚仔有型，男Fans亦相當瘋狂，當展鵬落台握手時，遭一名男Fans擁抱。太太單文柔亦有一同赴美，更在場為老公拍片。

單文柔陪飛 展鵬接受本報訪問，他說：「搞咗Fans Meeting同演唱會，唱自己新歌，亦有唱啲電視劇主題曲。其實呢個演唱會喺疫情之前已經傾，首要係美、加，因為呢度嘅朋友都有睇我嘅電視劇，已經好多年冇見，但今次要趕返香港拍《逆天奇案2》，原本打算做巡迴演出，依家暫做一場，年底再繼續。」9月底完成劇集拍攝後，他便會到馬來西亞見Fans。

是次行程超趕，展鵬與太太機程連演出只逗留了3日，他笑言急趕程度破了自己紀錄，故沒有帶女兒「小豬比」同行，演出後，他與太太特地在場地附近打卡留念，非常恩愛。