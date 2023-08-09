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龍門陣
關曉彤護春光捱嘲
關曉彤經常晒腿，今次險些春光乍洩！
擁有「內地第一美腿」的女星關曉彤，其造型師愛為她挑選短裙或短褲，以凸顯她一雙招牌美腿。日前她出席活動時，再次穿短裙亮相的她在舞台演出時，台下多名男士連番低炒拍攝，疑在偷拍其裙底春光！關曉彤心知不妙，一直用手緊按短裙，明顯極度尷尬，事後她竟遭網民圍攻，嘲她「又愛穿又要侷促扭捏」！
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