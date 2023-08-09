獨家消息：身價跳升1.5倍 炎明熹橫掃中港 速袋500萬

年僅18歲的「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）憑紮實唱功及超強人氣，出道短短兩年已獲封「樂壇小天后」。深得廣告商及製作單位歡心的她，即使近日出騷價狂升至50萬，但仍有價有市，在香港、內地同樣吃香。無綫出招助攻，近3個月為Gigi接了10個內地商演，曝光率爆燈之餘，更為她帶來500萬可觀收入！

Gigi兩年前參加無綫音樂選秀節目《聲夢傳奇》，以大熱姿態成為三料冠軍，賽後兩個月已推出首支單曲正式出道，之後偕姚焯菲、鍾柔美及詹天文組成女團After Class，並演出青春劇。去年她參加內地音樂真人騷《聲生不息》一鳴驚人，內地社交平台的粉絲人數於一個月內暴升至60萬，現時更進一步突破百萬，其演出片段更成為節目點擊率最高的一人，風頭一時無兩，成功打開內地市場。

事業登頂的Gigi成為搶手貨，商演及廣告接踵而來，單是去年已接了快餐店、腰包、手袋及飲品廣告，廣告價高達120萬一年，商演價則為20萬，據知其出騷價近日創新高，比去年升價1.5倍至50萬，雖然對新人而言叫價算高，但依然有價有市。視Gigi為金蛋的無綫為加強氣勢，趁9月大學開學前為她瘋狂接商演，近3個月先後在廣州、深圳及佛山等地參加了近10場騷，本地粉絲更組團北上支持。以Gigi現時身價計算，她短短數月已穩袋500萬。而Gigi在本地亦不乏工作，實行擸盡香港及內地的吸金機會。

佛山拜師學舞獅 身在內地的Gigi更參加音樂綜藝真人騷節目《唱遊大灣區》，走遍佛山、廣州、肇慶及香港，邊旅行邊創作新歌，日前她率先在佛山拜師學藝，體驗舞獅、詠春及唱大戲，望透過傳統文化尋找創作靈感。紮起孖辮的她一身鮮紅打扮，觀賞舞獅表演後在師傅指導下戴上獅頭舞動，又拿起鼓棍擺甫士，似模似樣。她之後在木人樁前學習詠春招式，又跟粵劇導師學造手，獲讚充滿天分，問到有關體驗可有激發其創作靈感？她笑而不語，似乎要保持神秘感。

Gigi在內地成功崛起，連內地購物平台亦打其主意，出售其簽名相及肖像卡，當中簽名相開價40元人民幣，但有粉絲柴台批評似假貨，呼籲網民不要上當。另外，有粉絲統計Gigi演唱過的歌曲，有十多首歌曲都錄得逾200萬點擊，其中《蜚蜚》一曲更錄得高達千萬點擊，果然Sing勢十足！