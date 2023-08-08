乘客誤會斬人 急逃離車廂 SUGA直播晒紋身 粉絲尖叫釀地鐵恐慌

韓國天團防彈少年團（BTS）成員SUGA前晚完騷後開直播晒手臂紋身，有粉絲在地鐵車廂內觀看直播，因過度興奮尖叫，其他乘客誤以為發生斬人事件落荒而逃，混亂中導致7人受傷！

韓國京畿道城南市上周發生持刀隨機斬人事件後，網上湧現大量模仿犯罪預告貼文，令民眾人心惶惶。前晚當地時間約8時36分，執法人員接到有關一輛開往金浦機場的地鐵列車「懷疑有不明氣體外洩」、「疑似有人持刀傷人」及「車站發生混亂」等約20宗報案，出動大批執法人員及消防員到場處理，列車駛至新論峴站時緊急停車，所有乘客慌忙逃出車廂，有人不慎在樓梯摔倒！

導致7人受傷 執法人員到場後沒發現持刀者或氣體外洩，證實虛驚一場！調查後有指因為SUGA當日在首爾奧林匹克公園舉行萬人演唱會後進行直播，隔空陪着歸家的樂迷，有粉絲於車廂內見到偶像晒肩上紋身，興奮得狂叫。車廂內塞滿乘客，有人聽到尖叫聲便誤以為發生斬人事件，爭相走避下造成混亂，導致7人受傷，當中6人被送院，列車服務因此延誤7分鐘。事後車廂內一片狼藉，遺下不少手袋、鞋及食物等。

網傳當時在車廂內尖叫的是海外粉絲，即惹起公憤，甚至連累SUGA無辜捱罵。有網民認為近期民眾因隨機斬人事件成了驚弓之鳥，批評外國粉絲此舉造成混亂，炮轟他們沒質素！

至於SUGA一連三場首爾個唱，合共招待3萬人，前日尾場隊長RM任表演嘉賓，正在當兵的隊友Jin與J-Hope亦特地捧場。此外，SUGA已取消延期入伍的申請，即代表他很快會收到入伍通知書。