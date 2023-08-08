暢所欲玄：食相

聽聞從前一些大戶人家找命相師看相，是會招待對方在家中居住一段時間，使命相師與其一起生活，從其之行為動靜、飲食之舉止、睡覺時之睡相，甚至大小二便也要參考，是十分全面、巨細無遺的分析，不像現時只觀其人之手面相而去定吉凶喜忌。

當然，現時除了在飲食上可以觀察之外，不可能會與人客生活的。

一個人若在咀嚼食物時比較緩慢，表示此人處事會較有條理，有計劃次序，按部就班，性格也會理智一點，重實際。若其人飲食快速，表示其人思想敏捷，行動快速，想做便做，無甚計劃次序，為人口直心快。

咀嚼食物時，沒有發出聲音，雙手也不侵佔旁邊人之位置，其人之家教必定良好，有見地、有學識、守分寸。若咀嚼時發出聲音，雙臂又張開佔據旁人位置，為人定必自私自利，無甚教養，利益關頭定會出賣朋友。

桌上之食物不論遠近、粗精都會去嘗試的，其人有冒險精神，興趣廣泛，有創造力，交遊廣闊朋友多。若只取精細食物，為人定是貪慕虛榮，喜交上層高貴人士，不願與人多交往，故朋友不會多。

玄學家伍立群