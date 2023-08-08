內地武打男星吳京當年在《戰狼2》大晒爆肌身材，雖然之後一度發福，出現中年危機凸腩，但近年成功重拾Fit爆身形。近日他忙於宣傳新片《極悍巨鯊2：深溝》，有粉絲在活動上問及減肥心得，他大方分享當中秘訣，只食白烚雞胸肉、牛肉、海鮮及青菜，加上每天早上做40分鐘帶氧運動，維持整整一個月，成功減掉16磅！