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郭珮文谷胸搶眼球
今屆候選港姐輪流爆是非，先有莊子璇爆出耍大牌被杯葛，再有陳怡名被揭投訴無綫兼爆粗鬧網民，成為話題人物。身為大熱的「翻版蔡思貝」郭珮文眼見風頭被搶，決定出招奪回焦點，水着上陣大騷「胸器」，夠晒惹火！
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