趙露思天生「旺夫命」

內地女星趙露思近日憑甜寵劇《偷偷藏不住》事業再創高峰，連帶男主角陳哲遠亦吐氣揚眉。近日有媒體翻出趙露思「往績」，稱她有「旺夫命」，除了陳哲遠外，2018年夥拍當時事業處於起步階段的肖戰演劇集《哦！我的皇帝陛下》，肖戰於劇集推出後即變得有知名度！