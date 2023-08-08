ERROR亂擲笑彈 周家怡譚旻萱嗌投降

藝人周家怡、譚旻萱（Mandy）及郭思參演英皇新片《陰目偵信》，面對經常失控兼愛放笑彈的男團ERROR，她們笑指招架不住，當中最可憐要數郭思，因為除了阿Dee外，眾人都愛拿她開玩笑，她笑說：「個個都蝦我，人哋有出氣袋，我咪係開玩笑袋囉！」

片中Mandy是阿Dee的「FF」對象，她笑說：「佢幻想同我錫錫，可能我天生女漢子性格，佢問我得唔得，我就答『嚟呀！』跟住導演又問我挨近啲得唔得，我又答好，咁樣阿Dee舒服啲，佢又唔驚我會亂諗嘢。」對於ERROR異口同聲表示「姐姐，我不想再努力了」，明言渴望被周家怡包養，周家怡笑說：「有次保錡問我有冇養動物，我話依家冇，點知佢即刻叫我養佢，講埋啲嘢我真係唔知應該點答！」