ERROR亂擲笑彈 周家怡譚旻萱嗌投降
藝人周家怡、譚旻萱（Mandy）及郭思參演英皇新片《陰目偵信》，面對經常失控兼愛放笑彈的男團ERROR，她們笑指招架不住，當中最可憐要數郭思，因為除了阿Dee外，眾人都愛拿她開玩笑，她笑說：「個個都蝦我，人哋有出氣袋，我咪係開玩笑袋囉！」
片中Mandy是阿Dee的「FF」對象，她笑說：「佢幻想同我錫錫，可能我天生女漢子性格，佢問我得唔得，我就答『嚟呀！』跟住導演又問我挨近啲得唔得，我又答好，咁樣阿Dee舒服啲，佢又唔驚我會亂諗嘢。」對於ERROR異口同聲表示「姐姐，我不想再努力了」，明言渴望被周家怡包養，周家怡笑說：「有次保錡問我有冇養動物，我話依家冇，點知佢即刻叫我養佢，講埋啲嘢我真係唔知應該點答！」
郭思住酒店有怪事
談到今次拍攝靈異片，Mandy自爆撞鬼經歷：「遇過動物靈魂，印象好深刻，當時係鬼門關頭兩日，凌晨兩、三點我喺海邊聽到動物叫聲，嗰種聲係我從來冇聽過嘅，似係貓科類動物踩到樹枝聲。後嚟我研究過，香港已經好耐冇老虎，擺明撞嘢！」郭思則表示以往做模特兒時，在日本公幹期間曾入住一間古老酒店，晚上發現被人捉住大腿，惟有扮鎮定當沒事發生。
人人做記者
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