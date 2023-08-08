溫拿開騷 陳友首見孫女 阿B開綠燈 准囡囡入行

樂隊溫拿告別演唱會前晚舉行首場演出，眾人臨別依依，鍾鎮濤（阿B）與陳友均出動家人獻Sing，阿B更表態支持女兒入行。至於譚詠麟笑指兒子事業為重，會越洋睇騷，貫徹低調作風。

成軍50年的溫拿假紅館舉辦的7場告別演唱會前晚開鑼，5虎除了合唱外，各人均有單獨騷Quali，陳友及阿B更邀請家人踏台板，當中陳友三代同堂合唱《Sha La La》，他笑說：「想請我個仔同孫同大家見面影張相，等個孫大個知道，原來爺爺隊Band係咁巴閉！」而阿B的愛女鍾懿第4度登上溫拿演唱會舞台，鍾懿稱小時候上台前阿B要她背三字經，阿B笑言現在要學溫拿幾位伯伯在後台講的「三字經」，又讚女兒的表演不丟架：「做職業歌手條路係好崎嶇、唔容易，你做歌手，爹哋一定支持你，但你要以學業為重。」阿B完場前更一度感動到眼濕濕。

騷後眾人受訪，早前中暑的譚詠麟（阿倫）表示身體狀況不錯，聲音已恢復8成半，問到為何不安排兒子上台？他笑說：「你咁客氣？佢有睇，越洋咁睇。（唔喺香港？）事業為重。」

阿倫笑指樂隊如「午餐肉」 至於問到阿B，鍾懿是否入行？他強調學業為重：「佢鍾意唱歌，如果兼顧到咪得囉！佢依家喺英國讀書，讀導演系，可能讀完書唔想入行呢？睇佢意願，總之讀書要有始有終。」而陳友透露今次是首度見孫女：「佢喺美國出世，因為疫情關係，最近放假先返港睇騷，阿仔話『你都冇乜嘢留畀我，不如留個美好回憶畀我哋。』」阿倫即搞笑說：「仲話冇嘢留畀佢哋？又車又樓又船呀！」

五虎透露已計劃到澳門、新加坡、馬來西亞及內地開巡唱，阿倫坦言：「真係唱一場少一場，今次係正式告別，趁大家仲有頭髮、有牙、行得走得。其實唔止我哋，都要為歌迷着想，大家年紀大，我哋唔會再係Rock騷，唔係小鮮肉咁跳來跳去，依家係罐頭肉、午餐肉。」