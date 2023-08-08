獨家訪問：帶至愛吃喝玩樂未夠喉 張振朗努力吸金 請家人遊埠

張振朗向來愛錫姪兒，不時在社交網分享生活照。日前他與多位至愛出遊，游水時與同行的朱敏瀚不時被索合照，他們亦來者不拒。振朗承諾會努力搵錢，之後帶家人去滑雪。

藝人張振朗向來視兩位姪兒如親生仔一樣，日前他趁着未開劇及放暑假，帶同他們一起過大海吃喝玩樂，女友楊偲泳及兄弟朱敏瀚（朱仔）亦有同行，全都是他的至愛！振朗與朱仔游水時被不少網民索合照，他們來者不拒，相中見振朗穿上防曬衣，朱仔則穿背心晒麒麟臂。振朗接受本報訪問時表示：「我好錫兩個姪仔，而且姪仔生日，咪同佢哋去玩吓！佢都14歲，遲啲唔知會唔會再跟我哋去玩，趁佢仲鍾意同我哋去咪去多啲地方玩，等我遲啲搵多啲錢，就可以一家人去歐洲、日本滑雪。」

望與陳山聰擦火花 振朗下月中將與視帝陳山聰、袁偉豪、姚子羚及蔡潔等拍攝無綫新劇《反黑英雄》，是他首次與袁偉豪合作。他不久前跟山聰合作《奪命提示》，雙方今次有不少對手戲，據知他們演執法人員，但後來振朗要去做臥底，兩人因而產生矛盾。振朗坦言之前在《奪》劇跟山聰的戲份不多，希望今次可擦出更多火花。而他與子羚劇中有感情線，他說：「上一次同子羚合作已經係2017年拍《包青天再起風雲》，嗰陣大家得幾場戲，所以今次嘅配搭都好新鮮，而且鍾澍佳監製我未合作過，希望大家拍得好玩！」