8月8日(二)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月08日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
歐陽娜娜「星」級野性
台灣女星歐陽娜娜近年進軍樂壇，先後推出兩張專輯，除了在演藝事業作多方面發展，她對時尚觸覺亦有一定要求。近日她為雜誌拍攝封面，輕鬆駕馭前衞造型，見她戴頭巾及面上化了星星妝容，復古中略帶野性，與以往清純可愛的她截然不同。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230808-0808_00282_032/歐陽娜娜「星」級野性
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc