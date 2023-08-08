歐陽娜娜「星」級野性

台灣女星歐陽娜娜近年進軍樂壇，先後推出兩張專輯，除了在演藝事業作多方面發展，她對時尚觸覺亦有一定要求。近日她為雜誌拍攝封面，輕鬆駕馭前衞造型，見她戴頭巾及面上化了星星妝容，復古中略帶野性，與以往清純可愛的她截然不同。