中娛星動：出道約定 找數開騷 TFBOYS成軍10年 冧蛋糕贈興

由內地藝人易烊千璽、王俊凱及王源組成的組合TFBOYS，日前舉行10周年演唱會，完成出道時的約定。他們切蛋糕慶祝時，蛋糕突然倒塌，成為全場最經典的環節。

內地男團TFBOYS為慶祝出道10周年，日前舉行紀念演唱會。由於是次演唱會是他們成軍時約定在10年後舉行，故不少粉絲非常期待。易烊千璽、王俊凱及王源相隔3年再度合體，除了吸引大批粉絲捧場外，他們的社交網亦被熱情留言「攻陷」。不過有粉絲在演唱會感到悲傷氣息，認為他們在舞台上的互動略嫌生硬，擔心今次演唱會後，TFBOYS可能會解散。

寓意解散？ 演唱會尾聲，工作人員送上了巨型蛋糕，沒料到由禮物盒、蠟燭所堆疊的蛋糕突然「解體」，3人對視一笑後，手忙腳亂按着蛋糕以免倒塌！畫面曝光後，網民認為是他們互動最自然的一幕：「因為蛋糕，讓我再次看見鮮活可愛的TFBOYS，跟10年前一樣。」也有網民指蛋糕榻了，寓意TFBOYS會解散：「沒有TFBOYS扶着就塌了，和時代峰峻（TFBOYS公司）一樣。」

另外，有粉絲表示當日看見3子各自的父母前來欣賞演出，故「#TFBOYS父母坐在一起#」即時衝上熱搜榜，但有粉絲表示其實只得王俊凱的家人在場。亦有粉絲聲稱在酒店偶遇易烊千璽與王俊凱的父母，指雙方父母關係友好，一直傾個不停。