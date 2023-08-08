講明得一場 誘觀眾煲劇 陳豪胡定欣梳化激戰 兒童不宜

藝人陳豪與胡定欣在新劇感情線複雜，被問到是否有激情戲時，定欣明言「只得一場」，叫劇迷要好好珍惜，又指監製睇到心如鹿撞。陳豪接口表示「發生在梳化上」，揚言兒童不宜！

陳豪、胡定欣、張曦雯、蕭正楠及郭柏妍等，昨午出席無綫熱播劇《破毒強人》宣傳活動。玩遊戲時眾演員跟跳舞師即場學舞，郭柏妍與張曦雯輕鬆做出一字馬，令全場嘩然。席間監製羅永賢帶頭公布收視，該劇首周錄得7天跨平台總收視達21.4點，陳豪與定欣聞訊大表雀躍，後者表示：「由內地平台播出，到依家香港觀眾睇到，反應、評語以及大家嘅投入程度，都令我哋好鼓舞，睇觀眾嘅反應最開心。」

陳豪今次自創「聲沙」演繹角色，他坦言：「演員想畀觀眾新鮮感要絞盡腦汁，今次都大膽啲，喺聲線作出調校，起初我唔知觀眾接唔接受，但最起碼演員要盡自己責任。（奸到咁，唔驚畀觀眾鬧？）我演反派出身㗎，改邪歸正唔係好耐啫！」定欣劇中鍾情陳豪，陳豪搞笑讚她「識貨」，問到是否有激情演出？定欣即笑說：「我對佢鍾意嘅程度要追看，我哋有身體接觸，只得一場，要好好珍惜咁去睇，監製話睇到佢心如鹿撞。」陳豪漏口風劇透：「（喺）梳化呀，滿唔滿足到你哋（記者）？有冇畫面？（老婆睇唔睇得？）兒童不宜，好彩我啲小朋友唔睇電視啫！」

張曦雯短髮冇「造假」 而張曦雯為《破》劇「落髮」演出，早前她在社交網站分享剪髮短片，片中見她傷心落淚，她笑說：「我知道有人話好似假髮，明明剪咗冇理由咁唔抵，咪分享畀大家睇吓囉！其實做得演員預咗要剪，內地觀眾話睇睇吓都覺得好啱個角色，得到大家支持我好滿足，值得剪嘅！」昨日進組拍攝新劇《企業強人》的她，透露會飾演不擇手段的女強人：「觀眾依家鍾意睇呢類角色，多啲發揮，有空間作大膽嘗試。」

另外，無綫昨日公布上周收視，上周首播的《破》劇成為收視第二位，跟此劇同日首播的《寵愛Pet Pet》最高收視18.2點。至於《東張西望》成收視榜首，最高收視22.1點。