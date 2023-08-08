乜都要爭 鬧上法庭

維繫一段婚姻絕非易事，走到離婚一步，大部分亦是擘面收場。除了爭拗贍養費，子女撫養權亦是爭奪目標，圈中不少離婚夫妻往往為此對簿公堂。

徐熙媛 汪小菲

台星徐熙媛（大S）前年與汪小菲結束11年婚姻，透過法院為2人財產及一對子女撫養權進行調解，雖然雙方協議共同撫養子女，但今年初汪小菲因未有依照離婚協議支付子女生活費，被大S控告追討125萬港元。

李靚蕾 王力宏

台灣天王王力宏與前妻李靚蕾於2021年斬纜，更於網上互數，亦就離婚及子女撫養權等問題分別於台灣及美國打官司，王力宏不滿前妻不遵守法院裁定，令他無法探望3名孩子，之後有指2人簽了保密協議，若王力宏探望孩子，雙方不能張揚。

福原愛 江宏傑

日本乒乓球名將福原愛2年前被揭婚外情，及後與台灣前乒乓球手江宏傑結束5年婚姻。5歲長女跟江宏傑在台生活，4歲細仔自去年7月被她帶返日後失聯，江即提告誓搶回兒子撫養權，結果福原愛本月初遭東京家事法院下強制執行緊急保全命令。