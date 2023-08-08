獨家消息：抗拒小糯米跟「後母」 傳楊冪斥5.4億爭撫養權 劉愷威誓保囡囡留港

內地頂流女星楊冪與男星劉愷威離婚後，女兒隨父留港生活，事業心強的楊冪專心在內地為工作打拚，母女長期分離曾有3年不見的「紀錄」。隨着爆出劉愷威再婚的傳聞，頻頻來港的楊冪傳動用5.4億爭撫養權，可惜無功而還。

楊冪和劉愷威於2018年底結束5年婚姻關係時，表示將共同撫養女兒「小糯米」，楊冪長時間留在內地工作，疫情前的3年只陪過女兒37日，因而被內地網民吐槽是失職媽媽，疫情期間更因封關問題，整整3年未曾母女團聚，連今年6月小糯米9歲生日，都只有爸爸劉愷威相伴，劉愷威當時晒命表示：「佢（女兒）依家黐到我爆炸。」

本以為劉愷威可以完全「私有化」女兒，但曾在離婚後以「尊重女兒選擇」暗示不會爭撫養權的楊冪，近日傳出為重奪撫養權，不惜出動天價5億元人民幣（約5.4億港元），決意帶囡囡返內地生活，而且9月就會返北京讀書，「楊冪爭女」消息連日成為網上熱搜。

高調訪港有因由 楊冪欲爭奪撫養權有迹可尋，除了3月時被拍得曾秘密訪港，近日又在社交網分享快閃遊上環、買花及玩貓的相片，之後再傳出她經常來港探女，全為爭撫養權而「鋪路」。有網民爆料稱在中環餐廳偶遇她與囡囡食飯，但尊重對方重視女兒私隱權才沒有拍照，該網民留言：「楊冪本人好Nice。」有人懷疑楊冪上載的旅遊照全由女兒拍攝，估計母女感情要好。

楊冪一反常態高調公開來港行程，有傳她早於4年前已萌生接女兒返內地生活的想法，奈何因爆發疫情而暫緩計劃，如今決定加速「爭女」，是與劉愷威將再婚娶內地女星李曉峰的傳聞有關，雖有傳小糯米與李曉峰相處融洽，但楊冪依然覺得女兒由生母照顧比交給「後母」妥當。另有傳劉愷威堅決不放棄撫養權，7月時他帶女兒到加拿大旅行，疑是為囡囡辦更改國籍有關，以此防止前妻爭女。不過，有知情人士表示小糯米未來會繼續隨父親及祖父母留港生活及升學，意味楊冪爭女「失敗」，而劉愷威亦暫時未有再婚之意。

劉愷威