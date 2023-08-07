瑪歌羅比「神預言」 《Barbie》票房勢破78.1億
真人版電影《Barbie芭比》上月公映後大受歡迎，橫掃全球票房！上映半個月，截至周四全球票房已衝破9億美元（約70.3億港元），預計日內便突破10億美元（約78.1億港元）！
「Barbie」瑪歌羅比（Margot Robbie）早於開畫前受訪時，已預言票房有10億美元，當時記者問她如何游說Mattel和華納兄弟接受《Barbie》的劇本，她回答：「當片商有足夠勇氣將一個偉大的想法與一位有遠見的導演結合起來，就會有好前景，然後我舉了些例子，例如恐龍與史匹堡，我當時這樣說：『現在你有Barbie和Greta Gerwig（導演）』，我告訴他們這樣會賺10億美元，也許是我誇大了！」結果票房真的達標，瑪歌總算有交代。
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