快閃24小時 握手派心 李敏鎬脹爆襲泰 3千粉絲讚靚仔

韓國36歲「長腿Oppa」李敏鎬脹爆襲泰24小時吸金，以白馬王子造型登場，雖然因發福面腫而跌Watt，但人氣不減，吸引逾3,000泰迷逼爆現場，連同場女星也為他瘋狂！

10年前憑韓劇《繼承者們》爆紅亞洲的李敏鎬，3年前孭飛的退伍復出劇《The King：永遠的君主》收視與口碑均未如理想，但無損他在海外的人氣。年初起於加拿大拍攝美劇《彈珠人生2》的他，早前煞科後已返回韓國，上周五晚旋風襲泰24小時，出席品牌活動吸金。前日凌晨飛抵曼谷的他，獲數百泰迷漏夜接機，翌日上午他與千名粉絲舉行見面會，下午於露天廣場為品牌造勢，即晚便飛返韓國，非常頻撲！

同場女星偷拍 李敏鎬以黑色西裝現身見面會狂派心後，下午化身白馬王子現身露天廣場，雖然因臉龐浮腫而跌Watt，但依然人氣強勁，冧暈在場所有Fans、藝人及媒體。活動吸引逾3,000泰迷塞爆會場，她們甫見偶像即狂呼：「Oppa！好靚仔！」連同場的泰國女星Cris Horwang亦拿出手機偷拍他，而另一女星Pim Pimprapa則在社交網分享他進場的短片，似乎比粉絲更雀躍。

雖然行程緊密，但李敏鎬全程表現專業，除以泰文打招呼外，又展現暖男笑容大派心心，並走近粉絲堆握手。當晚現身機場時，他再獲近千粉絲送機，場面墟冚！

另外，韓團EXO成員燦烈與世勛同日在泰國舉行見面會，於記者會上合體派心心，身形Fit爆，狀態大勇。