暢所欲玄：心改命改 萬法唯心做

當一個人感到不順時，總想找出解困之法，希望可以改運，或看看自己所屬生肖或星座會否得到啟示，真的可行嗎？馬上想到坊間有一句「同人不同命」，若上述的所謂指引可以助你找到答案，那麼就不用批算自己的命運吧！

中醫五行論證跟玄學易經五行同於一道。據中醫論述，心到，意到，氣到，當氣動便可使血流推動身體各部位。植物沒有水和營養怎樣生長，但也需要人或天送上物質，每樣事一環扣一環，這是天道。命雖然生來有定數，但後天可以轉。心正直，毋忘初心，懂得自己的命運喜忌及大運是甚麼，作出配合，就可以做到所謂「趨吉避凶」。

我們經常同客人批命，只要是在行大運的日子，基本上是諸事順暢，當中遇上某些流年影響也好像小感冒一樣很快消失。因此當好的大運過去，不好的大運來到而未作好準備的人比比皆是。由於好壞大運在剛開始起或跌的過程，不是像坐過山車急速上落，所以坊間經常有人講「忠言逆耳」和「急流勇退」這兩句成語，事實上，有些人總是自以為是，認定玄學這些古人文化智慧非精密科學。前人曾國藩講過「跟紅頂白」，當好運已成習慣，就要懂得見好即收。

堪輿學者元海