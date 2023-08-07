鄧麗欣飽覽海景睇日出

鄧麗欣（Stephy）近日忙於拍戲，雖然辛苦，但就可以在五星級的家好好休息。前日她在社交網上載一張風景照並表示：「收工太肚餓，惟有望住個日出，食埋個烏冬先沖涼瞓覺啦。」相中所見，其寓所可遠眺無敵海景。其實Stephy的香閨位於大埔比華利山，是4,000呎的獨立屋，月租6萬，多年前租住至今。