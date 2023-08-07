300港男圍觀朝聖 相澤南凹凸有致 戴祖儀求秘笈

早前宣布引退的日本AV女優相澤南，昨日出席粉絲見面會，宣傳她首部參演、將於myTV SUPER播出的電視劇《東京愛情動作故事》，吸引近300名粉絲圍觀。她甫出場就以廣東話打招呼：「大家好，我係相澤南！」期間大會安排《東》劇男主角陳啟榮在相澤南身上隔空取物，他在褲袋取出紅色比堅尼交貨，並由相澤南為他穿上，場面搞笑。現場又播出劇集預告，不乏相澤南穿泳衣、內衣及裸露上身以手遮胸的性感鏡頭。

男主角迎戰10個AV女優 提到今次拍攝的最大挑戰，相澤南表示是在中段才加入拍攝，最難忘其中一幕車廂戲，因為要現場收音，所以不能開冷氣，令她險些中暑。她透露劇中角色性格暴躁，問到真人是否如此？她笑說：「角色係咁，但有時好嬲都有可能。」又表示見到現場有大批港迷，令她相當開心，並稱讚港男溫柔。問到是否認識香港首位女優繪麗奈？她說：「認識，希望佢加油，努力留喺業界，因為要喺業界生存係好困難。（會唔會來港拍寫真？）有機會。」男主角陳啟榮則透露劇中與10位AV女優合作，身邊朋友都大感羨慕。

至於戴祖儀現場獻唱劇集《東京愛情動作故事》主題曲，自言是主動爭取到日本拍MV。她表示很羨慕相澤南身形瘦削但又玲瓏浮凸，笑言要向對方取經！