早前王祖藍與太太李亞男飛到加拿大探親,並相約鍾嘉欣(Linda)及苗僑偉與太太戚美珍見面,溫馨又熱鬧。見眾人似乎身在遊艇上,身後亦有外國人身影。李亞男留言:「Love spending time with you all, especially u Linda」並配上心心圖案。由於李亞男上載合照的時間,鍾嘉欣正巧在港出席活動,相信合照是早前敍舊時拍下。另有網友影到眾人在船上有多位小朋友同行,看來順便作了個親子trip!