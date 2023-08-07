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鍾懿生日 肉緊獻吻

鍾懿（左）與姊姊鍾嘉晴感情要好。 鍾懿（左）與姊姊鍾嘉晴感情要好。
鍾懿（左）與姊姊鍾嘉晴感情要好。
歌手鍾鎮濤（阿B）與太太范姜日前為女兒鍾懿慶祝19歲生日，穿上吊帶粉紅裙的她散發輕熟女味道，父母輪流攬攬送祝福，同父異母的姊姊鍾嘉晴亦在場，壽星女鍾懿更反過來肉緊地攬實姊姊作錫錫狀，姊妹情深。現場準備了兩個生日蛋糕，鍾懿吹蠟蠋前誠心許願。網友讚她靚女，遺傳了父母的優良血統。
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