馬國開工 攝時間享親子樂 羅子溢囝囝黐身 林峯父女神同步

身在馬來西亞開工的藝人羅子溢，獲太太楊茜堯及子女探班，劇組趁機為他慶祝月底的生日，難怪他直言忙爆但依然開心。同劇的林峯則被拍得與囡囡「神同步」的合照，畫面溫馨。

羅子溢上月出發到馬來西亞，與林峯、佘詩曼、陳瀅及陳靜等為主演新劇《家族榮耀之繼承者》拍攝外景，轉眼已在當地逗留近1個月，台前幕後相處愉快，不時相約飯敍及舉行「榴槤放題宴」。近日適逢劇集總監製梁家樹生日，劇組為他慶生之餘，亦趁機預祝羅子溢本月28日的39歲生日，眾人齊齊切蛋糕及燒豬，又入鄉隨俗玩「撈起」，同劇的余安安在社交網上載合照，場面熱鬧。

獲羅嘉良教戲 獲提早慶生的羅子溢受訪時笑說：「多謝大家，今次台前幕後真係打成一片，忙得好開心，尤其今次我飾演一個只顧自己利益嘅富二代，拍檔羅嘉良好好，將佢當年拍《天地男兒》嘅奸人心得傳授畀我，教我接演呢類角色，但內心依然要有愛。」他透露近日太太趁暑假帶子女飛往馬國探班，可惜他因公忘私：「啲通告好密，只可以每日早啲起身陪佢哋食早餐，太太帶佢哋周圍去，估唔到細仔突然咁黐我，真係意外收穫。」由於小朋友快將開學，妻兒將先行回港。提到兩公婆生日只相差兩天，他預料今年未能一同慶祝：「應該拍到9月中先返香港，生日願望係全家身體健康同工作順利。」

另外，林峯亦獲太太張馨月帶同囡囡越洋探班，張馨月在社交平台晒出兩父女的合照，見林峯抱實囡囡，「神同步」一邊飲水，一邊望出車窗，默契十足。