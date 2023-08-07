對人妻有感覺？ 周嘉洛盼日久生情
無綫小生周嘉洛近年備受力捧，劇集一套接一套忙個不停，事業得意，可惜感情未有着落，他直認很想拍拖，更期望日對夜對的人終會日久生情。
視后林夏薇、周嘉洛及陳庭欣（Toby）等昨日宣傳無綫劇《寵愛Pet Pet》，劇中與薇薇有感情線的嘉洛，透露角色對薇薇日久生情，問到與緋聞女友陳瀅一同拍劇，又經常相約遊玩，是否也日久生情？他即推家人作擋箭牌說：「平時見得最多係媽咪，其次係自己隻狗。（同陳瀅對得多？）唔係對足咁耐嘛！如果講拍劇對得多，我對滕麗名仲多！（人哋結咗婚！）真愛呢啲嘢冇影響㗎！哈哈！」聲稱單身的他坦言想拍拖，但一切隨緣：「呢啲嘢講感覺，要嚟嘅你想冇都難。（拍劇時冇試過？）我哋好專業，拍劇就拍劇。」
林夏薇拍片糟質
身旁的薇薇表示《寵》劇播出後觀眾反應熱烈，預告隨着劇情發展，會拍更多短片分享：「劇入面噴到嘉洛一面屁，所以我哋就拍咗段片，用水噴到佢成頭濕晒。」又笑指觀眾似乎喜歡看嘉洛被糟質，若收視理想，不介意下次幫對方剪髮。
至於Toby帶同飼養的鸚鵡Shabu Shabu現身，指拍攝時寵物表現稱職，會送香吻及瓜子作獎勵，又明言若有機會，想一起拍廣告。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：