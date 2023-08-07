對人妻有感覺？ 周嘉洛盼日久生情

視后林夏薇、周嘉洛及陳庭欣（Toby）等昨日宣傳無綫劇《寵愛Pet Pet》，劇中與薇薇有感情線的嘉洛，透露角色對薇薇日久生情，問到與緋聞女友陳瀅一同拍劇，又經常相約遊玩，是否也日久生情？他即推家人作擋箭牌說：「平時見得最多係媽咪，其次係自己隻狗。（同陳瀅對得多？）唔係對足咁耐嘛！如果講拍劇對得多，我對滕麗名仲多！（人哋結咗婚！）真愛呢啲嘢冇影響㗎！哈哈！」聲稱單身的他坦言想拍拖，但一切隨緣：「呢啲嘢講感覺，要嚟嘅你想冇都難。（拍劇時冇試過？）我哋好專業，拍劇就拍劇。」