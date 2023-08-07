偶像駕臨變兄弟 姜濤圓夢鬥舞 小豬勸忍口減肥

男團MIRROR「人氣王」姜濤首次個人演唱會前晚圓滿落幕，成功邀得偶像羅志祥（小豬）現身，兩人神同步跳唱，炒熱全場氣氛！自言當姜濤是弟弟的小豬，語重心長勸對方將壓力化為努力，又搞笑叫姜濤「少吃一點比較好」，曲線叫對方減肥。

姜濤尾場演唱會吸引不少圈中人捧場，姜媽媽與親友亦齊齊現身。開騷前，應援區逼滿「姜糖」（粉絲暱稱），大合照時估計約有4,000人，相當墟冚！甫開騷姜濤即施展渾身解數，提到媽媽，他搞笑說：「當年有街邊算命師傅同佢講，佢個仔叫姜濤 。」期間突然有大烏蠅「踩場」，嚇到姜濤大嗌：「都好，動物界都過嚟睇騷。」

演唱會中段，他連場唱跳致身水身汗，面上的化妝溶掉，尤其鼻子更污糟，其跳舞師傅肥仔即上台代為補妝及清潔，肥仔更帶了一個浴袍公仔，叫姜濤幫手「寬衣」：「見你Dry咗咁多年，畀個女Dummy你。」搞到姜濤非常尷尬。之後他獻唱寫給已故好友的《Dear My Friend,》時忍不住爆喊：「今次係我第一次開演唱會，我相信呢位朋友今晚一定在場！」

禮尚往來做嘉賓 不出外界所料，姜濤成功邀得偶像、台灣歌手羅志祥（小豬）擔任特別嘉賓。小豬現身前播出短片，初出道的姜濤對着鏡頭說：「小豬一條片，我睇足一年去學佢嘅小動作……我一直好努力，只希望有一日同佢同台表演！」小豬隨音樂現身舞台，與姜濤神同步唱跳《No Joke》及《夠了》，小豬大爆：「早陣子他工作壓力太大 ，他的粉絲們私訊我，叫我關心一下他，我就答『好囉好囉』。」然後他望着姜濤說：「我有看你的社交平台，知道你想食火鍋，少吃一點比較好。」

小豬續說：「我覺得無論外間給他多大壓力，粉絲們就是他的動力。剛才我在後台看了他扮粉絲舉牌的片段，很難得他能站在粉絲的角度將心比心。」隨後他問姜濤：「如果我在香港開演唱會，你可以擔任嘉賓嗎？你真的很忙耶！」姜濤說：「要幹甚麼我都推掉！」小豬笑言：「我廣東話不錯，剛才你一路Dummy、Dummy的，我聽懂。」姜濤回道：「Dummy是英文來的！」之後姜濤落台更衣，留下小豬深情向「姜糖」說：「他經常不開心，因為蠻年輕嘛！希望他懂將壓力變成努力，我好像多了個家人，多了個弟弟。」演唱會兩度Encore，姜濤謝幕時拋下一句「下年見」。

姜濤完騷後受訪，直言完成所有演出感覺如釋重負，給自己75分，絕對有進步空間。他坦言尾場演出絕對不是表現最好的一晚：「今晚喺經驗同體力方面都生疏咗少少。」對於首場嘉賓林海峰「預言」明年一月一日他「有大獎」，姜濤說：「從來都唔想用太大嘅諗法去諗有冇獎，做得好自然會有，但好開心佢畀信心我。」

學懂面對流言 談到邀得偶像小豬做嘉賓，他表示：「之前喺馬來西亞演出，見到時同佢講。（聽佢講食少啲火鍋？）佢講咩我都聽。我完成咗兩個夢想，除咗開演唱會外，仲可以同佢同台演出。（你哋成日聯絡？）我哋WhatsApp，佢教我表演時小秘技，指點我應該用咩心態面對外面嘅言論。（佢臨走前同佢食餐飯？）希望。」談到對方因桃色新聞一度消失幕前，姜濤說：「我從來冇諗過呢啲，純粹係我由細到大嘅夢想（指同台演出），佢唔會因呢啲嘢受到影響。」提到他完場前講「下年見」，他笑言：「耳機有人同我講，叫我講下年見，我咪講囉。（希望每年都有類似演出？）係，我淨係想開騷，對場地冇乜要求，當然愈大愈好啦。」

另外，有傳兩名資深唱片公司從業員加入MakerVille，並指一手捧紅MIRROR的花姐將離開，她昨日受訪時否認：「我哋希望MIRROR、ERROR有更大發展，所以公司擴充AM team，我仍然喺呢個team裏面。」