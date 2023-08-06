英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
7:30 （續）金融概要
7:00 新造電視
7:30 NBC世界新聞
8:00 權能時間
9:00 知識新天地
11:00 （續）知識新天地
1:00 大堡礁的未來
1:55 兩個轆遊東瀛（Ⅵ）
2:50 清心直說
3:20 世界真細小（Ⅵ）
3:30 恩雨之聲
4:00 花生動畫
4:15 普通話新聞報道
4:30 知多一點點（Ⅲ）
5:00 我的外星朋友
5:30 奇妙熊寶寶
6:00 大堡礁的未來
6:30 （續）大堡礁的未來
7:00 手語新聞報道
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 滋味小廚
8:00 英國海岸鐵路遊（Ⅱ）
8:30 全英一叮（ⅩⅥ）（PG）
9:30 壯志凌雲（PG）
11:00 （續）壯志凌雲（PG）
11:40 晚間新聞
12:00 至尚生活
12:30 中國24小時
1:15 世界真細小
1:30 金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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