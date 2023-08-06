中文台節目表 翡翠台
9:00 藝文誌
9:30 新貓狗寵物街
10:00 花漾精靈
10:30 問問Master Joe
11:00 講清講楚
11:30 尋找家香情及宣傳易
12:00 吾淑吾食溫哥華篇
1:00 午間新聞
1:15 Sunday好戲王（PG）
2:20 煮場爭霸
3:20 甜心先生及勁歌推介
4:00 多啦A夢
4:30 Hands Up
5:00 喜羊羊與灰太狼之運動英雄傳筐出勝利
5:15 激爆世紀樽甲彈蓋人DX
5:30 櫻桃小丸子
6:00 老廣的味道第五季
6:30 六點半新聞報道及天氣報告
7:00 星期日檔案及科技前沿共建一帶一路
7:30 警聲百二秒
7:35 東張西望
8:00 愛．回家之開心速遞
8:30 思家大戰
9:00 大笪地唱不停
10:00 不可能任務
10:30 晚間新聞
10:45 天氣報告及科技前沿共建一帶一路
10:50 英格蘭社區盾2023阿仙奴對曼城（直播）
1:05 宣傳易
1:10 東張西望
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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