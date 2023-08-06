「小卡」谷銷量 「4大」惹禍 TWICE唱碟涉綑綁銷售 事務所受查

韓國K-Pop歌手近年唱碟銷量屢創新高，不少組合為刺激銷售，隨碟附送各成員「小卡」促銷，歌迷瘋狂買碟只為購得「心頭好」，當中TWICE與aespa等組合所屬的4大事務所便因涉嫌「綑綁銷售」而遭調查！

韓國樂壇競爭激烈，台灣成員周子瑜所屬的人氣女團TWICE，在全球累計唱碟銷量早已突破千萬，而SM事務所旗下女團aespa今年更創下女團最高銷量紀錄。不過，韓團出售的專輯，會隨機附上如成員自拍照之類的小卡（類似閃卡），卡上甚至附有親筆簽名，但每張專輯通常只有一名成員小卡，歌迷要購買專輯拆封後，才可知道是哪位成員的小卡，導致粉絲為購得心儀成員、限定版或集齊全套小卡，不惜購買數十甚至數百張專輯。

韓國一張唱碟售價約90至240港元，視乎附送的精品多少，而粉絲們取出小卡後，便會丟掉多餘專輯，形成大量無法回收再利用的塑膠製品而污染環境。早前SM事務所旗下的人氣男團NCT更曾推出多達50種以上的小卡，小分隊NCT Dream近日發售的第3張正規專輯《ISTJ》首周大賣逾365萬張，亦是以同一銷售手法。至於HYBE旗下的13人男團Seventeen推出的小卡亦不計其數。

助長「賭博」歪風惹不滿 對於這種利用賭博心態來增加銷量的行銷策略，已惹起當地網民不滿，認為這樣「小卡賭博」的歪風應該消失。而韓國公正交易委員會（FTC）已對SM、JYP、YG與HYBE四大事務所展開調查，質疑當中涉及「綑綁銷售」手段引起消費者不滿，甚至違反公正交易法。不過，韓國唱碟每年銷售額的確因為附送偶像小卡的銷售手法，而在過去數年間，由原來約1,000萬張，倍增至近年約7,000萬張。