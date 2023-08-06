暢所欲玄：爛桃花多的姓名筆劃

人人都想自己桃花暢旺，但桃花都有分正桃花和爛桃花，若被爛桃花纏身，可不是甚麼好事，以下從姓名筆劃數來分析哪些人最易招惹爛桃花。

姓名筆劃人格、地格：9、14

此類人心情陰晴不定，喜歡在異性圈中來往，對於桃花勞而無功，很容易因為一時情迷而陷入情感迷局，惹上爛桃花

姓名筆劃人格、地格：17、26

此類人面對愛情、桃花多是懷着被動等待的心態，特別易受周圍的人、事、物影響，因此愛上不該愛的人、身陷桃花困擾的機率非常高。建議要有主見，立場堅定，方可避免爛桃花。

姓名筆劃人格、地格：22、34

此類人追求與眾不同，喜歡刺激，面對愛情的心態也是如此，建議在適當時候聽取長輩的想法，切忌為了一時的刺激與快感，讓自己陷入桃花困擾中。

姓名筆劃人格、地格：10、40

此類人追求優質生活，非常重視物質。在愛情上，對經濟條件也看得很重，總是難以抗拒出手大方的桃花，容易被感情騙子迷惑。建議不可過度重視物質與外表，從而忘記內在美的重要性。

玄學名師黃楚淇