倪晨曦探親旅遊密密飛

女神倪晨曦（Elva）最近趁暑假外遊，帶大仔Virgil到加拿大探親，她表示今次是兒子第一次見到自己的孖生妹妹Jennifer，抵達當日Elva的妹妹帶同女兒來接機，還為Virgil戴上花環，不過，Virgil就有點怕醜及不知所措，非常可愛。完成探親之旅後，Elva即帶着兩子全家飛往東京繼續旅程。