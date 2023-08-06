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倪晨曦探親旅遊密密飛
倪晨曦走在東京街頭，一樣咁搶眼。
女神倪晨曦（Elva）最近趁暑假外遊，帶大仔Virgil到加拿大探親，她表示今次是兒子第一次見到自己的孖生妹妹Jennifer，抵達當日Elva的妹妹帶同女兒來接機，還為Virgil戴上花環，不過，Virgil就有點怕醜及不知所措，非常可愛。完成探親之旅後，Elva即帶着兩子全家飛往東京繼續旅程。
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