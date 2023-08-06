8月6日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月06日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
楊謹華晒水着「過冷河」
台灣女星楊謹華近日與老公去河邊放閃，難得晒水着照，她留言：「最喜歡的城市游泳池。那是天然的泉水，非常的冰涼，是非常！像泡在冰桶的感覺一樣，一直至今還沒有全身下去過，那需要很大的勇氣。」不過她所穿的泳衣並不性感，極其量僅露出玉背，即被網民批評：「姐姐泳衣太保守了！」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230806-0806_00282_073/楊謹華晒水着「過冷河」
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc