楊謹華晒水着「過冷河」

台灣女星楊謹華近日與老公去河邊放閃，難得晒水着照，她留言：「最喜歡的城市游泳池。那是天然的泉水，非常的冰涼，是非常！像泡在冰桶的感覺一樣，一直至今還沒有全身下去過，那需要很大的勇氣。」不過她所穿的泳衣並不性感，極其量僅露出玉背，即被網民批評：「姐姐泳衣太保守了！」