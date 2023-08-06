梁朝偉着概念Tee搶Fo Sa嬌追潮流化身混血芭比

Barbie熱潮席捲全球，蔡卓妍和鍾欣潼率先化身混血美女，顏值登頂；影帝梁朝偉亦緊貼潮流，身穿「芭本海默」概念Tee搶Fo。

真人版《Barbie芭比》電影全球大熱，世界各地均掀起一股Barbie熱潮。最近網上出現換臉生成器，將個人樣子合成到Barbie身上，走在時尚尖端的蔡卓妍和鍾欣潼亦率先試玩，她們化身後即帶點混血兒味道，兩位美女顏值再度衝頂，令網友讚歎不已。而正在舉行演唱會的容祖兒亦湊熱鬧，變身後魅力倍增，令人眼前一亮。

T恤售價2,900 此外，梁朝偉亦不甘後人，追上潮流身穿近期全球熱爆的「芭本海默」（Barbenheimer）現象的代表顏色上衣，粉紅與黑色各佔一半，十分搶眼，而這件T恤官網售價為2,900元，十分昂貴。

梁朝偉又與台灣歌手吳建豪及其母親飯局，梁吳二人看似毫無關連，不過有網友發現在去年的聖誕節派對上，他們因有共同朋友而相識，今次與吳建豪母親一齊食飯，難怪梁朝偉表現有點拘謹，展示出「尷尬又不失禮貌」的笑容留影。