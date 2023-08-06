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李施嬅克服恐懼 潛入海底山洞
女星李施嬅近日於社交網分享潛水短片，透露勇敢地克服了自己的「第一次」，雖然害怕但勇於面對：「做一個勇敢嘅人，唔代表你冇嘢害怕，而係當你覺得非常害怕嘅時候，依然勇敢面對。我曾經好怕喺海入面游水，但今日唔單止喺海入面游水，仲克服咗潛入海底山洞入面。」更指希望透過自身經歷鼓勵大家。
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