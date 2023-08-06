「需要好大勇氣！」 胡定欣自爆失戀 單拖旅行

胡定欣、陳豪、蕭正楠、何廣沛及郭柏妍前晚為無綫遊戲節目《思家大戰》錄影，談到好姊妹李施嬅早前在美國駕車期間被陌生男子硬闖上車，多得同車的朋友腦筋急轉彎報案，才能驅趕該名不速之客，定欣笑言自己於外地未曾遇過類似經歷，但就自爆經常單拖外遊，她說：「試過自己一個人去西班牙，因為聽講好多扒手，所以都特登着到好樸素，其實依家諗番起，一個人去旅行都需要好大勇氣。（搵個男朋友一齊去？）係喎！其實我第一次自己去旅行就係因為失戀。」更指自此便展開獨自旅行習慣：「當年大家都處於搏殺期，好難約朋友同自己去十幾日旅行。不過人大咗，反而膽子細咗，比較鍾意一大班人嘅旅程。」談到早前看好的候選佳麗莊子璇被其他佳麗杯葛，定欣坦言參選過程漫長並不容易：「知道每位佳麗都想得到名次、認同，其實各自努力，做好自己就可以。」