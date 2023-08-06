「需要好大勇氣！」 胡定欣自爆失戀 單拖旅行
視后胡定欣前晚現身無綫遊戲節目為新劇造勢，自爆當年失戀首次單拖外遊，此後成為習慣，為保護人身安全兼避免成為目標，即使歐遊也專登打扮樸素。而拍檔陳豪對於愛女被讚愈大愈靚，他笑指囡囡習慣被人讚賞。
胡定欣、陳豪、蕭正楠、何廣沛及郭柏妍前晚為無綫遊戲節目《思家大戰》錄影，談到好姊妹李施嬅早前在美國駕車期間被陌生男子硬闖上車，多得同車的朋友腦筋急轉彎報案，才能驅趕該名不速之客，定欣笑言自己於外地未曾遇過類似經歷，但就自爆經常單拖外遊，她說：「試過自己一個人去西班牙，因為聽講好多扒手，所以都特登着到好樸素，其實依家諗番起，一個人去旅行都需要好大勇氣。（搵個男朋友一齊去？）係喎！其實我第一次自己去旅行就係因為失戀。」更指自此便展開獨自旅行習慣：「當年大家都處於搏殺期，好難約朋友同自己去十幾日旅行。不過人大咗，反而膽子細咗，比較鍾意一大班人嘅旅程。」談到早前看好的候選佳麗莊子璇被其他佳麗杯葛，定欣坦言參選過程漫長並不容易：「知道每位佳麗都想得到名次、認同，其實各自努力，做好自己就可以。」
陳豪囡囡慣咗畀人讚
於新劇《破毒強人》演毒后兼貪錢女人的定欣表現亮眼，不過刻意以聲沙演繹毒王的陳豪，亦令觀眾留下深刻印象，陳豪笑言要感謝監製當初不反對他大膽嘗試。談到太太陳茵媺於社交網分享與3名子女返加拿大探親的照片後，囡囡Camilla獲網民大讚愈大愈靚，陳豪笑說：「佢慣咗畀人讚，好貪靚，好事嚟嘅，女仔鍾意扮靚、唱歌跳舞。（有冇扮Barbie？）好在佢唔知，避過一劫！（會培育囡囡將來選港姐？）作為父母最重要為子女打好根基，教育佢哋思想，將來佢想做乜都冇所謂。」
至於蕭正楠劇中被打毒品針後失禁一幕獲網民激讚，他搞笑說：「可能疫情期間打得針多，勾起我打針感覺。（太太黃翠如有冇睇？）佢都有畀意見，除咗睇我都有留意其他演員。」
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：