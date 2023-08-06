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周揚青出海晒「網球胸」
周揚青在甲板大擺甫士。
內地網紅周揚青雖曾感情受創，但近年已重新出發。近日她到馬爾代夫旅行，連日來網晒泳衣照，新一輪水着攻勢再來，今次更突破尺度出動「網球胸」。她以網狀紋三點式上陣出海遊船河，咪咪在半遮半掩下極為誘人，雖然內有肉色打底防走光，但網民紛表示已足夠令人遐想不斷。
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