中娛星動：孖吳宣儀行街夾公仔 楊冪童心未泯 踎街摸小動物

內地女星楊冪今年除了必要的工作外，明顯減少了公開向觀眾露面，其工作室日前在社交網發放她多張私服照，網友更晒出偶遇她與女星吳宣儀一起逛街散步的照片，2人穿上私服，依然星味不減！

楊冪自8月起展開5城巡迴演唱會，地點包括北京、上海、杭州、長沙及成都，此外又忙於拍攝《哈爾濱一九四四》的工作，因此除了主要的工作外，她甚少公開露面。近日她的工作室晒出多張街拍照，相中見楊冪穿上黑色背心長裙，露出白滑手臂，戴上帽及口罩的她，可見並沒有化妝，以素顏示人，仍獲網友讚皮膚狀態很好。當中有照片拍下她夾到公仔時，開心地向鏡頭舉V字手勢，另一張照片她更像個孩子般，在公園遊樂場玩耍，散發活潑一面。

親民與街坊合照 近日有網友在社交平台晒出偶遇楊冪及吳宣儀的照片，發現楊冪的裝扮與其工作室晒出的照片為同一天，網民更表示當天2人一起逛街散步，身穿私服、卸下妝容，仍散發女明星的氣場，有不少路人認出她們並打招呼，向來親民的楊冪與吳宣儀亦與路人合影，表現親民，她們在售賣貓狗的小攤檔停下來圍觀，被小動物可愛模樣吸引的楊冪，更蹲下來不停地撫摸牠們，網民大讚2人沒有架子。