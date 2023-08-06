Anson Lo陳漢娜日咀夜咀 神徒「醋」音拆天

Anson Lo與陳漢娜拍激吻戲，咀完又咀。

男團MIRROR成員Anson Lo完成4場個唱後，即投入與女星陳漢娜拍親熱戲，一日內連錫兩轉，其中一場重頭激吻戲，2人滿身大汗下身貼身，全力互咀，令在場睇「真人騷」的逾百名「神徒」嘩聲四起，要工作人員大叫收聲。

Anson Lo上月底舉行處男演唱會後，捱到發燒也未敢請病假，連日來在酷熱天氣下日拍夜拍，為ViuTV新劇《社內相親》趕工，本月4日凌晨於社交網預告將拍攝一場「重要場面」後，前日下午他偕劇中女主角陳漢娜（Hanna）現身中環，先在餐廳門外樓梯拍外景，不過疑Hanna頻NG，帶笑的Anson Lo曾用手遮她的面，當2人拍對話場口時，Hanna成功突襲偷吻其面頰，由於女方啜得大力更發出聲音，令一早前來「監場」的10多位「神徒」（粉絲暱稱）疑呷醋嘩了一聲，雖然「噪音」未有入咪，但導演要求再拍多Take。

被工作人員叫收聲 而好戲在後頭，繼早前拍攝Anson Lo與Hanna仆倒誤咀的戲份後，終於輪到「真咀」。2人在長樓梯深情互望後，Anson Lo一手攬住Hanna纖腰作出「霸道式索吻」，Hanna亦作出回應，捉實他的耳仔瘋狂激咀，狀同「撳住嚟錫」，這一幕戲連續拍了3、4次，每次咀足約5秒，當導演叫cut時，「神徒」即報以「洩憤式」尖叫，分貝之大令工作人員亦忍不住出言勸喻：「唔好嘈，冷靜啲。」

來回喪跑變「水人」 而Anson Lo被Hanna「獨享」前，先拍了一場「體能賽」作熱身，他要由皇后大道中喪跑到都爹利街，更要來回2次，由於天氣焗熱，他瞬間跑到變「水人」，要登上冷氣車降溫回氣。而一向愛錫粉絲的他，不忍「神徒」得個睇字，故落車後主動走近粉絲堆打招呼，最高峰時聚集粉絲多達逾百人。

Anson Lo捱熱拍奔跑戲，心痛死粉絲。