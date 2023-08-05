D.O.室內吸煙捱轟

韓團EXO上月10日合體推出新碟《EXIST》慶祝出道11周年，官方頻道近日公開打歌期間的花絮片段，有網民發現成員D.O.在化妝間時鼻子噴出白色煙霧，懷疑他在室內吸煙，又指他手上疑拿着電子煙，批評其室內吸煙的行為罔顧其他工作人員的感受。事務所其後刪除有關鏡頭，令人更肯定D.O.在室內吸煙。