Jisoo埋身搵球星集郵 全智賢睇波變迷妹 怕醜遮面
韓星也瘋狂！靚媽全智賢日前在老公陪同下現身球場追星，興奮向偶像索簽名，又肉緊抓住球星集郵，十足小粉絲。得悉自己被攝入鏡時，她即靦覥地拿起球衣遮臉，可愛舉止成為熱話。
作風低調的41歲靚媽全智賢，除了拍劇及出席活動外，極少露面。她日前在企業家老公崔俊赫陪同下，現身首爾世界盃競技場追星。兩口子觀看球賽後，戴帽及墨鏡的全智賢即變身小粉絲，跟其他球迷一樣拿着球衣，排隊向英格蘭超級足球聯賽曼城隊的挪威神鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）索簽名，更興奮大嗌「Thank you！」身旁的崔俊赫則笑咪咪望着愛妻。不過，她發現大會攝影機正拍攝自己時，即靦覥地拿起球衣遮臉，還搞笑表示：「被拍到了！」她之後把目光轉向其他球星，拿出手機肉緊捉實對方自拍，其老公依然笑容滿面，網民直呼：「女神好可愛」、「兩夫妻好甜蜜」。至於人氣女團BLACK PINK成員Jisoo日前亦獲邀與夏蘭特見面，獲贈簽名球衣及合照。
另一邊廂，歐洲勁旅巴黎聖日耳門（PSG）前日轉戰韓國釜山，硬撼勁旅「全北汽車」，吸引不少韓星熱捧。韓團Big Bang隊長G-Dragon（GD）被拍得現身觀眾席，女星鄭有美與孫娜恩亦有捧場。
BLACK PINK續約金料600萬起跳
另外，Jisoo認戀韓劇《梨泰院Class》男星安普賢後，帶挈男方知名度急升，社交網追隨粉絲由原來的365萬，一夜間急增至434萬，漲幅驚人！下周出道7周年的BLACK PINK，跟YG事務所的合約快將屆滿，成員續約與否將影響YG股價走勢，有證券界人士大爆4女的續約金額或介乎每位600萬至900萬港元。同門師兄組合Big Bang當年各成員的續約金約為600萬港元，另一人氣女團TWICE各成員的續約金亦高達720萬港元。
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