Jisoo埋身搵球星集郵 全智賢睇波變迷妹 怕醜遮面

作風低調的41歲靚媽全智賢，除了拍劇及出席活動外，極少露面。她日前在企業家老公崔俊赫陪同下，現身首爾世界盃競技場追星。兩口子觀看球賽後，戴帽及墨鏡的全智賢即變身小粉絲，跟其他球迷一樣拿着球衣，排隊向英格蘭超級足球聯賽曼城隊的挪威神鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）索簽名，更興奮大嗌「Thank you！」身旁的崔俊赫則笑咪咪望着愛妻。不過，她發現大會攝影機正拍攝自己時，即靦覥地拿起球衣遮臉，還搞笑表示：「被拍到了！」她之後把目光轉向其他球星，拿出手機肉緊捉實對方自拍，其老公依然笑容滿面，網民直呼：「女神好可愛」、「兩夫妻好甜蜜」。至於人氣女團BLACK PINK成員Jisoo日前亦獲邀與夏蘭特見面，獲贈簽名球衣及合照。