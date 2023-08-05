暢所欲玄：獅子座天生是個小太陽

我們平日常說某人是XX座，大部分情況下是講那個人出生時太陽行經的星座。每年的7月23日至8月22日之間，在占星學上，太陽回到它的家—獅子座。出生於7月23日至8月22日之間的獅子座朋友，天生就是一個小太陽。接下來幾期會同大家研究一下獅子座。

獅子座的符號是一隻獅子，代表力量、勇氣和王者的地位。由於主宰星是太陽，獅子座的人通常很有自信、自尊心和熱情，富有創造力和表演欲，渴望成為眾人焦點，喜歡在藝術和表演領域發揮自己的才華。他們也很慷慨，喜歡與他人分享財富和資源。（除非他們發現你把自己當傻瓜了。）

由於天生有表演欲，獅子座的人往往自帶領導人的氣場，能夠在團隊中扮演重要角色，並在社交場合中表現出色。然而，獅子座朋友們也有一些缺點，他們可能過於自我中心，忽視他人的感受和需要，也可能過於固執，導致與他人產生衝突。此外，他們可能過於注重外表，因而忽視了內涵。

總之，獅子座的人是充滿自信和熱情的領袖，具有創造力和創新精神。然而，他們也需要注意尊重他人的感受和需要。

占星師Scorpio