栢天男練功操肌禁慾都制

型男栢天男昨出席環保活動，開心透露將有機會去歐洲拍電影外景，談到戲中會有不少動作場面，本已學泰拳一年的他，最近加學巴西柔術和搏擊，弄致傷痕纍纍，幸好有六舊腹肌作回報，並希望開工前再瘦多一點。問他是否擔心打傷前輩？他說：「驚被人打。（專心練功要禁慾？）我要問吓師傅需唔需要，如果有幫助也可以考慮。」