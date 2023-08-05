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栢天男練功操肌禁慾都制
型男栢天男昨出席環保活動，開心透露將有機會去歐洲拍電影外景，談到戲中會有不少動作場面，本已學泰拳一年的他，最近加學巴西柔術和搏擊，弄致傷痕纍纍，幸好有六舊腹肌作回報，並希望開工前再瘦多一點。問他是否擔心打傷前輩？他說：「驚被人打。（專心練功要禁慾？）我要問吓師傅需唔需要，如果有幫助也可以考慮。」
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