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鍾麗淇母女暢泳辛苦都抵
藝人鍾麗淇苦等12年，終於如願首次一家四口搭飛機到泰國布吉島旅遊。由於其大女患有「四號染色體缺損綜合症」，多年來行動不便，儘管鍾麗淇為此行做了很多準備工夫，但當看到女兒的笑容，便覺一切也很值得。面對陽光與海灘，她抱住兩個女兒齊齊暢泳，好友佘詩曼也讚好，網友又讚她是Hot媽媽。
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